«Торпедо» покорило «Севастополь»

Накануне состоялся товарищеский матч владимирского «Торпедо» в рамках крымского сбора. На противостояние с «Севастополем» с первых минут на поле вышли Граб, Каратыгин, Айметдинов, Шалин, Лобанов, Волосян, Гладышев, Зинин, Маматюк, Заикин, Боллоев. Вскоре после начала встречи Илья Зинин огорчил южан, а удвоил преимущество чёрно-белых Сергей Шалин. Только во втором тайме севастопольцы провели мяч престижа.

2:1 - победа владимирского «Торпедо».

Автор: Владимирская служба новостей