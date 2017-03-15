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Новости
15.03.2017 10:10

«Торпедо» покорило «Севастополь»
Накануне состоялся товарищеский матч владимирского «Торпедо» в рамках крымского сбора. На противостояние с «Севастополем» с первых минут на поле вышли Граб, Каратыгин, Айметдинов, Шалин, Лобанов, Волосян, Гладышев, Зинин, Маматюк, Заикин, Боллоев. Вскоре после начала встречи Илья Зинин огорчил южан, а удвоил преимущество чёрно-белых Сергей Шалин. Только во втором тайме севастопольцы провели мяч престижа.
2:1 - победа владимирского «Торпедо».

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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