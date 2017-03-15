В Гусь-Хрустальном перед судом предстанет 32-летний местный житель

В Гусь-Хрустальном перед судом предстанет 32-летний местный житель. Он обвиняется в совершении ряда имущественных преступлений. По данным следствия, с февраля по октябрь прошлого года мужчина похищал из автомобилей, хозяйственных построек, гаражей и домов ценные вещи: магнитолы, аккумуляторы, велосипеды, мобильные телефоны, электроинструменты и бытовую технику. Известно как минимум о 8 кражах. Ущерб составил более 100 тысяч рублей. Похищенное мужчина продавал, а деньги тратил на личные нужды.

Автор: Владимирская служба новостей