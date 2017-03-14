Районы Владимирской области готовятся к весеннему половодью

В настоящее время на больших и малых реках Владимирской области наблюдается ледостав с промоинами. 70 процентов водоёмов покрыты льдом, на некоторых участках рек Клязьма, Ока, Унжа, Серая имеются открытые участки.

В этом году освобождение рек от ледяного покрова началось немного раньше, чем обычно. Март прогнозируется достаточно тёплый. При складывающейся гидрологической обстановке специалисты прогнозируют выход некоторых рек в пойменную часть, что может привести к подтоплению дачных участков. Чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем не прогнозируется.

Пик весеннего половодья ожидается в первой-второй декадах апреля.

Предварительно можно сделать вывод, что уровни воды в реках будут выше уровней 2016 года и ниже уровней 2012 года.

Региональное управление МЧС проводит проверки готовности городов и районов области к половодью. Уже проверены: Собинский, Судогодский, Киржачский, Петушинский, Меленковский и Юрьев-Польский районы. Все они признаны практически готовыми. Основные недостатки: неисправность систем оповещения, недоукоплектованность и недооборудованность единых дежурных диспетчерских служб, не везде проработаны вопросы социального обеспечения населения территорий, попадающих в зону подтопления и другие недостатки. Все выявленные недостатки должны быть устранены органами местного самоуправления в кратчайшие сроки.

Автор: Владимирская служба новостей