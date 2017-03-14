Делегация 33-го региона приняла участие в выставке «Интурмаркет 2017»

Делегация 33-го региона приняла участие в XII Международной туристской выставке «Интурмаркет (ITM) 2017», которая прошла в минувшие выходные в Москве.

На стенде Владимирской области прошли презентации туристического потенциала городов «Малого Золотого кольца», суздальского фермерского ресторана «Огурец», агрокультурного комплекса «Богдарня» в Петушинском районе и города-курорта «Доброград» в Ковровском районе. Свои предложения по комфортному отдыху представили суздальский отель «Сокол», гостиничный комплекс «Владимир» и туроператор «Бигтранстур».

Для гостей были проведены увлекательные мастер-классы. Познакомиться с турпотенциалом нашей области приглашал царь Иван Грозный, с которым охотно фотографировались посетители выставки.

На главной сцене выставочного павильона «Крокус Экспо» и на стенде региона участников приветствовали фольклорные коллективы «Селяночка», «Раздолье» (Гороховецкий район), «Дубравушка» (Юрьев-Польский район), «Баловень» (Камешковский район) и «Владимирская вечора».

Выставка «Интурмаркет» завершила свою работу 13 марта. Эстафету у неё 14 марта приняла Международная выставка «Путешествия и туризм» (MITT), на которой также представлена объединенная экспозиция Владимирской области.

Автор: Владимирская служба новостей