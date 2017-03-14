На обеспечение жильём молодых семей - более 117 миллионов

На обеспечение жильём молодых семей 26 муниципалитетов Владимирской области получат более 117 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписано губернатором региона. Больше всего денег получат город Владимир (31,8 млн. рублей), Александровский район (16,8 млн. рублей), город Ковров (13,5 млн. рублей) и округ Муром (8,6 млн. рублей). Социальные выплаты на приобретение или строительство жилья в этом году получат 223 семьи.

Напомним, субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей Владимирской области» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Владимирской области». В подпрограмме могут участвовать нуждающиеся в жилье семьи, возраст супругов в которых не превышает 35 лет. Социальная выплата предоставляется в размере не менее 30 процентов от расчётной стоимости жилья для бездетных пар и не менее 35 процентов – для молодых семей с детьми.

Автор: Владимирская служба новостей