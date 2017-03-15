Во Владимире будут чествовать работников торговли и ЖКХ

Сегодня во Владимире состоится торжественное собрание, посвященное Дню работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. В рамках мероприятия первый заместитель губернатора Лидия Смолина проведет награждение лучших работников отрасли ЖКХ Владимирской области.

К торжествам приурочена выставка «Развитие городской среды», которая развернется в фойе областного Дворца культуры и искусства.

Автор: Владимирская служба новостей