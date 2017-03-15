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Новости
15.03.2017 09:19

Архитекторы области представят свои работы
Сегодня в Центре пропаганды изобразительного искусства состоится открытие XIII ежегодной выставки профмастерства архитекторов Владимирской области. 
Этот центральное событие в архитектурной жизни региона. Конкурс направлен на выявление и поощрение лучших проектов в сфере архитектуры и градостроительства, на поиск новых перспективных стилевых решений, новых имен и идей. 
Комиссия будет оценивать работы по номинациям: ландшафтная архитектура, студенческий проект, территориальное планирование, реализованный проект, реставрация объектов культурного наследия. Главный приз - архитектурную премию «Вдохновение» - получит самый неординарный архитектурный проект. 
Конкурс объединяет не только профессионалов. Выставка конкурсных работ будет проходить в Центре изобразительного искусства с 15 марта по 2 апреля, она позволит жителям и гостям Владимира познакомиться с новыми проектами в строительстве и оценить их.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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