Архитекторы области представят свои работы

Сегодня в Центре пропаганды изобразительного искусства состоится открытие XIII ежегодной выставки профмастерства архитекторов Владимирской области.

Этот центральное событие в архитектурной жизни региона. Конкурс направлен на выявление и поощрение лучших проектов в сфере архитектуры и градостроительства, на поиск новых перспективных стилевых решений, новых имен и идей.

Комиссия будет оценивать работы по номинациям: ландшафтная архитектура, студенческий проект, территориальное планирование, реализованный проект, реставрация объектов культурного наследия. Главный приз - архитектурную премию «Вдохновение» - получит самый неординарный архитектурный проект.

Конкурс объединяет не только профессионалов. Выставка конкурсных работ будет проходить в Центре изобразительного искусства с 15 марта по 2 апреля, она позволит жителям и гостям Владимира познакомиться с новыми проектами в строительстве и оценить их.

Автор: Владимирская служба новостей