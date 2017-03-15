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Новости
15.03.2017 08:35

Владимирскому Дому ребенка - 70 лет
Сегодня в Центре культуры и искусства на Соборной состоится торжественное мероприятие, посвященное 70-летию Владимирского Дома ребенка. 
Дом ребенка был основан в 1947 году, первоначально в нем размещались 50 детей. С 1981 года учреждение перепрофилировано для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики. В настоящее время Владимирский специализированный дом ребенка рассчитан на 103 койки для постоянного пребывания детей от 1 месяца до 4 лет.
Основная задача учреждения - оказание специализированной помощи детям с органическим поражением центральной нервной системы, с нарушением психики, с дефектами физического развития, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-сиротам, детям с профильной патологией, воспитывающимся в социально-незащищенных семьях и оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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