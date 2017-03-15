Владимирскому Дому ребенка - 70 лет

Сегодня в Центре культуры и искусства на Соборной состоится торжественное мероприятие, посвященное 70-летию Владимирского Дома ребенка.

Дом ребенка был основан в 1947 году, первоначально в нем размещались 50 детей. С 1981 года учреждение перепрофилировано для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики. В настоящее время Владимирский специализированный дом ребенка рассчитан на 103 койки для постоянного пребывания детей от 1 месяца до 4 лет.

Основная задача учреждения - оказание специализированной помощи детям с органическим поражением центральной нервной системы, с нарушением психики, с дефектами физического развития, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-сиротам, детям с профильной патологией, воспитывающимся в социально-незащищенных семьях и оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Автор: Владимирская служба новостей