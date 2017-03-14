Марафон памяти Прокуророва прошел во Владимире

В прошедшие выходные в городе Владимир состоялся лыжный марафон имени Алексея Прокуророва. В нем приняли участие около 500 спортсменов из Московской, Костромской, Ивановской, Ярославской областей, из Комсомольска-на-Амуре, Йошкар-Олы, Чебоксар и других городов России. На дистанции 50 километров среди мужчин лучшим стал Антон Суздалев из Московской области, а среди женщин на дистанции 30 километром первой стала Наталья Зернова также из Подмосковья.

Автор: Владимирская служба новостей