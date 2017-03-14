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Новости
14.03.2017 14:13

Взятка не прошла
В Меленковском районе возбуждено уголовное дело в отношении уроженца Республики Азербайджан, временно проживающего в Судогодском районе. По данным следствия, в марте этого года мужчину на автомобиле остановил сотрудник ГИБДД за нарушение правил, у машины не горел ближний свет фар. Пытаясь избежать наказания, водитель предложил инспектору взятку в размере одной тысячи рублей. Полицейский от денег отказался и сообщил о данном факте в дежурную часть.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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