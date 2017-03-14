Во Владимире вынесен приговор мошеннику

В городе Владимир вынесен приговор мошеннику. По данным следствия, 38-летний Дмитрий Чижов, до 2012 года проходивший службу в органах внутренних дел, продолжал общение с бывшими коллегами, получая при этом информацию, имеющую оперативный характер. В 2013 году с одним из сотрудников полиции он обсудил ситуацию, связанную с привлечением к уголовной ответственности местного предпринимателя, решил ввести бизнесмена в заблуждение и обманным путем получить от него 10 миллионов рублей. Чижов сообщил доверенному лицу коммерсанта о возможности повлиять на ход следствия и оказать содействие в решении вопросов о снятии ареста на имущество, изменении квалификации на менее тяжкие составы, а также получении разрешения на выезд за пределы России. При получении денег Чижов был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 8 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, а также штраф в размере 200 тыс. руб.

Автор: Владимирская служба новостей