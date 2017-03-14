Во Владимирской области будет отремонтировано четыре моста и более 17 км федеральных трасс

В этом году во Владимирской области будет отремонтировано четыре моста и более 17 км федеральных трасс. Работы будут сосредоточены сразу на нескольких участках автомагистрали М-7 «Волга», проходящей по территории Петушинского, Собинского, Камешковского, Вязниковского районов и г. Владимиру.

Завершатся работы по капремонту на участках трассы М-7 «Волга»: со 145 по 156 км в городе Лакинске, с 300 по 309 км в районе г. Вязники и д. Илевники. Проект предусматривает ликвидацию светофоров, разделение транспортного и пешеходного потоков за счет строительства двух подземных и пяти надземных пешеходных переходов, устройство тротуаров, освещения, барьерного и перильного ограждений.

В новом дорожно-строительном сезоне дорожники планируют приступить к капремонту еще на двух участках автодороги М-7 «Волга» с 94 по 118 км (от д. Киржач до г. Петушки) и с 156 по 169 км (в районе д. Демидово и с. Ворша).

Проект капитального ремонта участка с 94 по 118 км автодороги М-7 «Волга», проходящего через д. Киржач, г. Покров, д. Новые Омутищи и д. Аннино, будет реализовываться в семь этапов до 2020 года. В 2017 году стартуют работы на участках с 104 по 108 км и с 94 по 99 км, проходящие через д. Киржач и выезд из г. Покров. Федеральные дорожники произведут уширение и усиление дорожного полотна, построят разворотную петлю, переходно-скоростные полосы, построят новые и обновят существующие линии электроосвещения, заменят и построят новые автобусные остановки.

Что касается участка около д. Демидово и с. Ворша, то в 2017 году основной объем работ по проекту придется на строительство разворотной петли вне населенных пунктов – на отрезке - с 167 по 169 км.

На владимирских участках федеральной трассы М-7 «Волга» в этом году будет капитально отремонтировано четыре моста, общей протяженностью порядка 538 пог. м. Среди них и мост через р. Киржач на 94-м км автодороги М-7 «Волга» на границе Московской и Владимирской областей. Федеральные дорожники полностью заменят балки пролетного строения, ригели, переустроят береговые и промежуточные опоры, мостовое полотно и тротуары. Будет обеспечен пропуск нагрузок А11 и НК-80, на объекте появится система водоотвода, новое барьерное и перильное ограждения.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на участке с 255 по 294 км трассы М-7, проходящем через деревни Павловские Дворики, Симонцево, Лихая Пожня, Коурково, Чудиново и г. Вязники, отремонтируют линии электроосвещения длянной 39 км. В целях сокращения числа ДТП с участием пешеходов в районе поворота на ст. Колокша и в черте г. Владимира (остановка «ул. Дружбы») построят по надземному переходу.





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Автор: Владимирская служба новостей