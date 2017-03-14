С начала года во Владимирской области с участием детей произошло 35 ДТП

С начала года во Владимирской области с участием детей произошло 35 ДТП, в результате которых один ребенок погиб, 37 получили травмы. В 23 случаях несовершеннолетние пострадали в качестве пассажиров. В трех случаях детей перевозили без использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Такие происшествия зафиксированы в Александровском, Камешковском районах и городе Владимир. Кроме того, с участием детей-пешеходов произошло 12 ДТП. В целях снижения аварий подобного рода в регионе проводится «Неделя детской дорожной безопасности». До 19 марта в школах пройдут занятия, тематические викторины, конкурсы и соревнования для закрепления навыков безопасного поведения на дорогах. Беседы проведут и с родителями.

Автор: Владимирская служба новостей