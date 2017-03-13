Владимирцы приглашаются на Международный День Планетариев

Владимирский планетарий приглашает на свой профессиональный праздник - Международный День Планетариев. 19 марта там пройдет акция «Астрономия для всех, астрономия для каждого!», в рамках которой посетители смогут посмотреть на Солнце в телескоп и посетить сеансы в Звездном зале. Юные гости смогут принять участие в викторинах и мастер-классах, разгадать космические ребусы и загадки, а также посетить развлекательно-познавательные лекции-сеансы: «Почемучкин сон», «Разыскивается планета», «Тайны Вселенной», «О чем рассказал телескоп?», «Звездное небо в мифах и легендах» и «По звездному небу с биноклем».

Взрослые также не останутся без внимания. Для них предлагаются научно-познавательные лекции-сеансы.

Начало в 11.00.

Более подробная информация на сайте планетария и по телефону 32-22-90.

Автор: Владимирская служба новостей