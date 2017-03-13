Поддержим владимирский символ «Золотого кольца»!

Жители Владимирской области приглашаются проголосовать за символ 50-летнего юбилея туристического маршрута «Золотое кольцо России», разработанный владимирскими дизайнерами. Голосование проводится на портале «Рамблер» . Владимирский логотип размещен под №7. Отдать за него свой голос с одного компьютера можно только единожды.

Победивший символ будет использоваться для продвижения «Золотого кольца» в регионах. В рамках празднования юбилея туристического маршрута в разных городах России, в том числе в Суздале и Владимире, в 2017 году будет организовано более сорока мероприятий.

Голосование проходит при поддержке портала культурного наследия России «Культура.РФ» и Министерства культуры Российской Федерации. Свои голоса за будущий логотип «Золотого кольца» уже отдали около 16 тысяч человек.

Автор: Владимирская служба новостей