В Суздальской районной больнице открылось гинекологическое отделение

В Суздальской районной больнице открылось гинекологическое отделение на 15 коек. В нем семь палат, смотровой и процедурный кабинеты, операционная, ординаторская, сестринская и санитарная комнаты, буфет и другие помещения. В корпусе отделения установлены пластиковые окна, заменены электропроводка и сантехника, отремонтировано напольное покрытие и проведен общий косметический ремонт. На эти цели из областного бюджета выделено 3,4 млн рублей.

В новом структурном подразделении больницы будут проходить лечение пациентки с патологией беременности, а также с острыми и хроническими заболеваниями гинекологического профиля.

Отделение возглавил врач-акушер-гинеколог Александр Павлов, приехавший из Иваново.

Автор: Владимирская служба новостей