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Новости
13.03.2017 14:54

В Суздальской районной больнице открылось гинекологическое отделение
В Суздальской районной больнице открылось гинекологическое отделение на 15 коек. В нем семь палат, смотровой и процедурный кабинеты, операционная, ординаторская, сестринская и санитарная комнаты, буфет и другие помещения. В корпусе отделения установлены пластиковые окна, заменены электропроводка и сантехника, отремонтировано напольное покрытие и проведен общий косметический ремонт. На эти цели из областного бюджета выделено 3,4 млн рублей.
В новом структурном подразделении больницы будут проходить лечение пациентки с патологией беременности, а также с острыми и хроническими заболеваниями гинекологического профиля.
Отделение возглавил врач-акушер-гинеколог Александр Павлов, приехавший из Иваново. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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