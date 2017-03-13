Горячая линия по качеству продуктов питания

В преддверии Всемирного дня прав потребителей организована работа горячей линии по качеству и безопасности продуктов питания.

До 27 марта специалисты Управления Роспотребнадзора по Владимирской области проконсультируют граждан по вопросам качества и безопасности пищевых продуктов, действующим нормативным требованиям к этому виду товаров, принципам здорового питания по телефонам: 45-10-70 или 8-800-200-05-45

Автор: Владимирская служба новостей