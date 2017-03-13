Грипп В диагностирован у 5 человек

За прошедшую неделю во Владимирской области в больницу с симптомами ОРВИ обратилось более 9,5 тысяч человек, около 7 тысяч из которых — дети. Эпидпорог превышен почти на 12,5%. Грипп В диагностирован у 5 человек. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, самая неблагополучная ситуация в городе Владимир, где в лечебные учреждения обратилось более 3 тысяч человек, а также в Камешковском, Ковровском и Гусь-Хрустальном районах. На вынужденные каникулы были закрыты 2 группы детского сада в Камешковском р-не, 2 группы в детских садах и 1 класс в Гусь-Хрустальном р-не.

Автор: Владимирская служба новостей