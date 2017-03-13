Двое жителей Кольчугино подозреваются в краже из кафе

В Кольчугинском районе возбуждено уголовное дело в отношении двух воров. По данным следствия, 41-летний и 27-летний мужчины в феврале этого года, взломав оконную решетку и разбив стекло, проникли в кафе, откуда похитили алкогольную и табачную продукцию на сумму более 25 тысяч рублей, после чего скрылись. Поймать их удалось спустя короткое время. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей