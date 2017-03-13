Суздаль превратится в мульт-столицу

На этой неделе в Суздале стартует 22-й Российский фестиваль анимационного кино. Тема этого года «Как по нотам». Акцент сделан на музыку. Это – и музыкальное оформление фильма, и почти математические законы музыкальной гармонии анимационного движения, и композиция картины. Лейтмотивом и символом этого года станет 100-летний юбилей Федора Хитрука. Этой дате посвящены отдельные события фестиваля. В его рамках состоится вечер, посвященный памяти великого режиссера. Среди участников и гостей немало людей, которые знали его лично: Юрий Норштейн, Андрей Хржановский, Михаил Алдашин, Михаил Тумеля, другие профессионалы анимационного кино. Это будет вечер личных воспоминаний, импровизаций, эмоциональных выступлений. С просмотром уникальных фотографий и съемок из личных архивов. Гости вечера также смогут первыми увидеть фрагменты из нового документального фильма о творчестве и жизни Фёдора Савельевича Хитрука (режиссер Дмитрий Золотов, Студия «Мастер-Фильм»). Создатели фильма стремятся показать его личностную и профессиональную разносторонность, выделяя важнейшие моменты его биографии и прослеживая культурные влияния на его творчество. Вторым ярким событием, связанным с именем Федора Хитрука, станет масштабный детский праздник с выступлением аниматоров, детского театра ростовых кукол «Софит», артистов Владимирского Театра кукол, организуемый дирекцией фестиваля и Администрацией области в Суздале и Марш Винни Пухов, в рамках которого костюмированные персонажи и любители мультфильмов пройдут по центральной улице Суздаля от здания Администрации г. Суздаль до Торговой площади. Там каждый желающий сможет отправить в небо связку воздушных шаров со свои образом любимого многими мультипликационного героя – знаменитого Винни Пуха – как символическое послание Мастеру – Федору Савельевичу Хитруку.

По традиции в рамках фестиваля в малых городах и сельских поселениях Владимирской области пройдет 10 творческих встреч с участниками фестиваля, множество показов фестивальных программ.

В конкурсную программу ХХII Открытого российского фестиваля анимационного кино отобрано 104 фильма. Дебюты представлены 11 фильмами. В прикладной анимации – 16 работ. Студенческих фильмов в конкурсе – 27, а дипломных работ из них – 14. В конкурсе сериалов будут показано 19 сюжетов. «ВНЕконкурса» - 46 фильмов.

Фестиваль стартует 15 марта и продлится до 20 числа.

Автор: Владимирская служба новостей