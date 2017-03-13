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Новости
13.03.2017 12:37

В период паводка пенсионеры получат пенсию досрочно
Жители некоторых районов Владимирской области получат апрельскую и майскую пенсию раньше срока. Такое решение принято в связи с тем, что ряд населенных пунктов находится в зоне возможного подтопления в период весеннего паводка. Как сообщает региональное отделение ПФР, досрочно в этом месяце пенсию получат 356 человек из Вязниковского (деревни Козлово и Малые Удолы, поселок Санхар), Судогодского (деревня Фрязино Вяткинского сельского поселения), Меленковского (деревени Шохино, Анохино, Елино, Рамень, Двоезеры, улица Заводская деревни Усад, населенные пункты Дмитриево, Кочетки, поселок Васильевский) и Муромского  районов (село Польцо, Благовещенское, Алешунино, деревни Борок, Сосницы, Шумилиха, Боровицы, Захарово, Красный Бор, Мартыново, Михайловка, Полесково, Сафоново). 
Финансирование будет производиться с учетом графика работы местных почтовых отделений.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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