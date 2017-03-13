"Таврия" - "Торпедо" - 1:1

В минувшую субботу в Крыму футболисты владимирского «Торпедо» провели товарищеский матч с «ТСК-Таврия» (Симферополь), которая занимает второе место в местной Премьер-Лиге. В самом начале противостояния точным ударом счет открыл Андрей Маматюк. Южане приложили максимум усилий, чтобы не проиграть. В итоге, в середине второго тайма Руслан Платон со штрафного поразил ворота торпедовцев. В итоге игра завершилась со счетом 1:1.

Автор: Владимирская служба новостей