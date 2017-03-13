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Новости
13.03.2017 09:21

"Таврия" - "Торпедо" - 1:1
В минувшую субботу в Крыму футболисты владимирского «Торпедо» провели товарищеский матч с «ТСК-Таврия» (Симферополь), которая занимает второе место в местной Премьер-Лиге. В самом начале противостояния точным ударом счет открыл Андрей Маматюк. Южане приложили максимум усилий, чтобы не проиграть. В итоге, в середине второго тайма Руслан Платон со штрафного поразил ворота торпедовцев. В итоге игра завершилась со счетом 1:1. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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