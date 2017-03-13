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Новости
13.03.2017 09:15

Перед судом предстанет наркосбытчица
В Вязниках завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней наркосбытчицы. По данным следствия, на протяжении полугода женщина через тайники-закладки приобретала как для личного потребления, так и для распространения синтетические наркотики, а также оказывала содействие в приобретении запрещенных веществ своим знакомым. Наркотики женщина приобретала в Нижнем Новгороде и в последующем сбывала на территории города Вязники и района. При задержании у наркосбытчицы был обнаружен сверток с «солью» массой более 10 граммов. В скором времени женщине будет вынесен приговор. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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