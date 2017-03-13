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Новости
13.03.2017 09:06

Во Владимирской области проверят качество дорог, отремонтированных на деньги «Платона»
Федеральные инспекции проверят состояние дорог во Владимирской области, которые в прошлом году были отремонтированы на деньги от «Платона». Напомним, в порядок было приведено 54 дороги области и города Владимира. Протяженность отремонтированных трасс превысила 80 километров. Всего бюджеты области и города в прошлом году получили 400 млн рублей. Эта сумма была собрана путем покилометровой оплаты грузоперевозчиками своих передвижений по федеральным трассам в счет возмещения наносимого грузовиками вреда дорожному покрытию.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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