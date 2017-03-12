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Новости
12.03.2017 17:40

МЧС готовится к весеннему половодью
Весеннее половодье в этом году ожидается в конце второй - третьей декадах марта. Таков прогноз Владимирского гидрометцентра. По оценкам специалистов  паводок на  Оке и Клязьме может продлиться от 15 до 20 дней, на остальных реках области — от 7 до 20 дней. Чрезвычайных ситуаций не прогнозируется. 
При наихудшем сценарии возможно подтопление около 20 населенных пунктов. В зоне риска традиционно Вязниковский, Ковровский, Муромский, Петушинский и Судогодский районы.
В целях обеспечения подготовки к весеннему половодью на территории региона разработан план мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС в паводкоопасный период. 



Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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