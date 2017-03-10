Началась подготовка к празднованию 100-летия Алексея Фатьянова

Во Владимирской области началась подготовка к празднованию 100-летия поэта-песенника Алексея Фатьянова. Состав оргкомитета уже утвержден.

Отметим, Алексей Фатьянов родился 5 марта 1919 года в деревне Малое Петрино (ныне в черте города Вязники). Он является автором примерно 200 песен, которые были созданы в содружестве с Василием Соловьёвым-Седым, Борисом Мокроусовым, Никитой Богословским и другими лучшими отечественными композиторами. Фатьянов написал песни к 20 фильмам, в том числе "Небесный тихоход", "Большая жизнь", "Весна на Заречной улице", "Без вести пропавший", "Дом, в котором я живу", "Иван Бровкин". Широкую известность получили его песни к спектаклю "Свадьба с приданым".

В доме семьи Фатьяновых в Вязниках открыт Музей русской песни. Ежегодно с 1974 проводится Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни. C 1996 года Союзом писателей России присуждается Фатьяновская литературная премия.

Автор: Владимирская служба новостей