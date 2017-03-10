6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
10.03.2017 15:57

Началась подготовка к празднованию 100-летия Алексея Фатьянова
Во Владимирской области началась подготовка к празднованию 100-летия поэта-песенника Алексея Фатьянова. Состав оргкомитета уже утвержден. 
Отметим, Алексей Фатьянов родился 5 марта 1919 года в деревне Малое Петрино (ныне в черте города Вязники). Он является автором примерно 200 песен, которые были созданы в содружестве с Василием Соловьёвым-Седым, Борисом Мокроусовым, Никитой Богословским и другими лучшими отечественными композиторами. Фатьянов написал песни к 20 фильмам, в том числе "Небесный тихоход", "Большая жизнь", "Весна на Заречной улице", "Без вести пропавший", "Дом, в котором я живу", "Иван Бровкин". Широкую известность получили его песни к спектаклю "Свадьба с приданым".
В доме семьи Фатьяновых в Вязниках открыт Музей русской песни. Ежегодно с 1974 проводится Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни. C 1996 года Союзом писателей России присуждается Фатьяновская литературная премия.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт