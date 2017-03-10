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Новости
10.03.2017 15:52

Почти 10 млрд. рублей направят на соцподдержку жителей Владимирской области
Почти 10 млрд. рублей в 2017 году направят на социальную поддержку жителей Владимирской области. Об этом сообщила директор департамента социальной защиты населения Любовь Кукушкина. Более 80 процентов этой суммы поступят гражданам в виде прямых социальных выплат. 
Отметим, с января этого года размеры соцвыплат ветеранам труда, труженикам тыла, семьям с детьми, в том числе многодетным, малоимущим, и другим категориям граждан проиндексированы на 5 процентов. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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