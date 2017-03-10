Меценатов в сфере культуры отметили в 33 регионе

Благотворителей, оказавших весомую помощь местной культуре и искусству, отметили в регионе. В этом году звание «Меценат года» присвоено президенту Благотворительного фонда «Вымпел» Эдуарду Бендерскому, гендиректору ЗАО «РОЭЛ Групп» Владимиру Дорохину, гендиректору ОАО «Киржачская типография» Евгению Федорову, директору ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Муравия» Владимиру Емелину и правнучатой племяннице купца, почётного гражданина Гороховца Михаила Сапожникова Инне Ивановой.

Соответствующее постановление подписано губернатором Светланой Орловой.

Автор: Владимирская служба новостей