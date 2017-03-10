6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
10.03.2017 15:45

Меценатов в сфере культуры отметили в 33 регионе
Благотворителей, оказавших весомую помощь местной культуре и искусству, отметили в регионе. В этом году звание «Меценат года» присвоено  президенту Благотворительного фонда «Вымпел» Эдуарду  Бендерскому, гендиректору ЗАО «РОЭЛ Групп» Владимиру Дорохину,  гендиректору ОАО «Киржачская типография» Евгению  Федорову, директору ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Муравия» Владимиру Емелину и  правнучатой племяннице купца, почётного гражданина Гороховца Михаила Сапожникова  Инне Ивановой. 
Соответствующее постановление подписано губернатором Светланой Орловой. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт