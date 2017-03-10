Вступил в силу обвинительный приговор в отношении «черных риелторов»

Вступил в силу обвинительный приговор в отношении «черных риелторов». В прошлом году были осуждены лидер ОПГ Азад Мамедов, а также восемь членов группировки. На их счету более 20 преступлений, в том числе пять убийств. От совершения незаконных сделок преступники получили доход свыше 40 миллионов рублей. Жертвами были жители Ярославля, Владимира и Судогодского района.

Лидера ОПГ и еще одного из участников осудили на пожизненно. Остальные приговорены к различным срокам лишения свободы от 17 до 4,5 лет.

Напомним, В 2009 году Азад Мамедов на территории Владимира создал преступную группу, в состав которой вовлек близких родственников и знакомых. За 4 года они совершили 25 тяжких и особо тяжких преступлений против личности и имущества граждан. Задачей Мамедова и членов ОПГ являлось подыскание квартир, в которых проживали одинокие, страдающие алкогольной зависимостью лица, завладение документами о личности и правах на жилье для дальнейшего осуществления незаконных сделок с имуществом с добросовестными приобретателями. Члены преступной группы входили в доверие к таким гражданам, снабжали продуктами питания и спиртными напитками, а затем, достигая желаемого результата неконтролируемого поведения пострадавших, в том числе путем подмешивания жертве в алкоголь кодеина и морфина, забирали из квартиры паспорта и иные документы для продажи недвижимого имущества и получения денег от его реализации. Часть соучастников занималась изготовлением поддельных паспортов, договоров купли-продажи, дарения недвижимости, которые впоследствии подписывались членами группы от имени собственника или ответственного квартиросъемщика и сдавались в государственные органы для регистрации.После незаконного получения права собственности на недвижимое имущество, лидер ОПГ принимал решение о «переселении» обманутого гражданина или убийстве жертвы, когда возникали проблемы, угрожающие изобличению преступников.

Автор: Владимирская служба новостей