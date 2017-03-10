Перед судом предстанет бывший инспектор ГИБДД

Перед судом предстанет бывший инспектор ГИБДД. Александр Синяк обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.

По данным следствия, в новогоднюю ночь во время дежурства сотрудник Госавтоинспекции употребил «амфетамин», в состоянии наркотического опьянения он находился и в здании ГИБДД области при исполнении служебных обязанностей.

О данном факте стало известно отделу собственной безопасности УВД области.

Чтобы избежать наказания за совершенное деяние, Синяк предложил взятку в сумме 20 тысяч рублей эксперту, проводившему медицинское освидетельствование, за дачу заведомо ложного заключения об отсутствии в моче инспектора наркотических и психотропных веществ.

Довести преступление до конца инспектор дорожно-патрульной службы не смог, поскольку его преступные действия были пресечены правоохранительными органами.

Максимальное наказание за вышеуказанное преступление предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет плюс крупный штраф.

Автор: Владимирская служба новостей