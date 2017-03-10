6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
10.03.2017 11:56

Перед судом предстанет бывший инспектор ГИБДД
Перед судом предстанет бывший инспектор ГИБДД. Александр Синяк  обвиняется  в покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. 
По данным следствия, в новогоднюю ночь во время дежурства сотрудник Госавтоинспекции употребил «амфетамин», в состоянии наркотического опьянения он находился и в здании ГИБДД области при исполнении служебных обязанностей. 
О данном факте стало известно отделу собственной безопасности УВД области.
Чтобы избежать наказания за совершенное деяние, Синяк предложил взятку в сумме 20 тысяч рублей эксперту, проводившему медицинское освидетельствование, за дачу заведомо ложного заключения об отсутствии в моче инспектора наркотических и психотропных веществ. 
Довести преступление до конца инспектор дорожно-патрульной службы  не смог, поскольку его преступные действия были пресечены правоохранительными органами.
Максимальное наказание за вышеуказанное преступление предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет плюс крупный штраф. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт