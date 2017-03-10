В городе Владимир задержаны сбытчики героина

В городе Владимир задержаны сбытчики героина. Ими оказались 20-ти и 18-летний уроженцы Таджикистана. В квартире, которую они снимали, были обнаружены крупные свертки с героином общей массой 800 граммов. Тяжелые наркотики молодые люди привезли из Московского региона. Крупная партия предназначалась для дальнейшей расфасовки на дозы и реализации через закладки. В настоящее время оба задержанных заключены под стражу. По данному факту возбуждены уголовные дела.

Автор: Владимирская служба новостей