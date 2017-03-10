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Новости
10.03.2017 11:40

В городе Владимир задержаны сбытчики героина
В городе Владимир задержаны сбытчики героина. Ими оказались 20-ти и 18-летний уроженцы Таджикистана. В квартире, которую они снимали, были обнаружены крупные свертки с героином общей массой 800 граммов. Тяжелые наркотики молодые люди привезли из Московского региона. Крупная партия предназначалась для дальнейшей расфасовки на дозы и реализации через закладки. В настоящее время оба задержанных заключены под стражу. По данному факту возбуждены уголовные дела. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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