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Новости
10.03.2017 10:27

Владимирское «Торпедо» отправилось на свой второй южный сбор
Сегодня владимирское «Торпедо» отправилось на свой второй южный сбор. Он снова пройдёт в Евпатории. Здесь чёрно-белые проведут две недели. Владимирское «Торпедо» проведёт контрольный поединок с коллективом «ТСК-Таврия» (Симферополь), который занимает второе место в Премьер-Лиге КФС. Игра состоится 11 марта, а её начало намечено на 15.00.
По состоянию здоровья в нём не примут участия Дмитрий Абызов и Павел Втюрин, зато получат свой шанс молодые воспитанники нашей СШОР по футболу Александр Сердюков, Денис Павлов и Никита Овчинников. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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