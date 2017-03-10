Владимирское «Торпедо» отправилось на свой второй южный сбор

Сегодня владимирское «Торпедо» отправилось на свой второй южный сбор. Он снова пройдёт в Евпатории. Здесь чёрно-белые проведут две недели. Владимирское «Торпедо» проведёт контрольный поединок с коллективом «ТСК-Таврия» (Симферополь), который занимает второе место в Премьер-Лиге КФС. Игра состоится 11 марта, а её начало намечено на 15.00.

По состоянию здоровья в нём не примут участия Дмитрий Абызов и Павел Втюрин, зато получат свой шанс молодые воспитанники нашей СШОР по футболу Александр Сердюков, Денис Павлов и Никита Овчинников.

Автор: Владимирская служба новостей