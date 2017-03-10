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Новости
10.03.2017 10:21

В мае во Владимире начнут отключать горячую воду
На сайте администрации города Владимира опубликован график отключений горячей воды. Первые отключения начнутся 3 мая. Первые в списке - три административных здания на Большой Нижегородской (71, 71в, 75). А уже с 10 мая без горячей воды останутся жители улиц Василисина, Верхняя и Нижняя Дуброва, Диктора Левитана, проспекта Ленина, Пугачева, Разина, Чапаева и Фатьянова. Максимум горячей воды не будет 2 недели. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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