« назад
10.03.2017 10:21
В мае во Владимире начнут отключать горячую воду
На сайте администрации города Владимира опубликован график отключений горячей воды. Первые отключения начнутся 3 мая. Первые в списке - три административных здания на Большой Нижегородской (71, 71в, 75). А уже с 10 мая без горячей воды останутся жители улиц Василисина, Верхняя и Нижняя Дуброва, Диктора Левитана, проспекта Ленина, Пугачева, Разина, Чапаева и Фатьянова. Максимум горячей воды не будет 2 недели.
Автор: Владимирская служба новостей