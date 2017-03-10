Украли у пенсионера почти 300 тысяч рублей

В Собинском районе перед судом предстанут трое грабителей. По данным следствия, 1 марта в квартиру пенсионера проникли трое мужчин под предлогом передачи квитанции за коммунальные услуги. Связав руки и ноги мужчины скотчем и вставив в рот кляп, нападавшие перевернули весь дом в поисках денег. Похитив 290 тысяч рублей и золотые украшения, преступники скрылись. О случившемся в полицию сообщил свидетель, он описал неизвестных мужчин и запомнил номер автомобиля, на котором они скрылись. Поймать их удалось по «горячим следам».

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливается причастность злоумышленников к аналогичным преступлениям.





Автор: Владимирская служба новостей