Предприниматель не уплатил налогов на 8 миллионов рублей

Перед судом предстанет предприниматель из Киржача. Мужчина обвиняется в неуплате налогов. По данным следствия, гендиректор компании, состоящей из сети объектов по производству и реализации детской одежды на территориях Владимира, Киржача и Камешково, с 2014 по 2016 годы допускал нарушения налогового законодательства.

Выдавая зарплату, он удерживал налог на доходы физлиц, однако суммы налога в бюджет не перечислял, оставляя средства в общей финансовой массе на текущую деятельность. В результате он задолжал в государственную казну 8 миллионов рублей. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Автор: Владимирская служба новостей