6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
09.03.2017 17:07

Предприниматель не уплатил налогов на 8 миллионов рублей
Перед судом предстанет предприниматель из Киржача. Мужчина обвиняется в неуплате налогов. По данным следствия, гендиректор компании, состоящей из сети объектов по производству и реализации детской одежды на территориях Владимира, Киржача и Камешково, с 2014 по 2016 годы допускал нарушения налогового законодательства.
Выдавая зарплату, он удерживал налог на доходы физлиц, однако суммы налога в бюджет не перечислял, оставляя средства в общей финансовой массе на текущую деятельность. В результате он задолжал в государственную казну 8 миллионов рублей. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт