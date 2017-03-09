В администрации Владимирской области - новые назначения

Указом главы региона Светланы Орловой на должность замгубернатора по развитию информационного общества назначен Сергей Невзоров, работавший до этого руководителем Представительства администрации 33-го региона при Правительстве России.

Его место займет Виталий Азаров. Он родился в 1954 году в городе Турка Львовской области. Имеет три высших образования, является кандидатом исторических наук и доктором политических наук. Закончил Ленинградское высшее командное училище военных сообщений им. М.В.Фрунзе, Военно-политическую академию им. В.И.Ленина и Академию Генерального штаба. С 1971 по 2008 год служил в Вооруженных Силах СССР, затем Российской Федерации, ему присвоено звание генерал-полковника. В 2003-2011 годах был первым заместителем руководителя администрации Губернатора Санкт-Петербурга - руководителем представительства Правительства Санкт-Петербурга в городе Москве. В 2011-2016 годах работал заместителем Руководителя Аппарата Совета Федерации. До назначения на должность вице-губернатора являлся первым заместителем руководителя Представительства администрации Владимирской области при Правительстве России.

Автор: Владимирская служба новостей