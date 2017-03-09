Сокращены сроки выплаты материнского капитала

Сокращены сроки выплаты материнского капитала. Если ранее на рассмотрение заявления о распоряжении средствами маткапитала закон отводил месяц и еще месяц на перечисление средств, то теперь максимальный срок - месяц и десять дней.

Постановление Правительства РФ также вносит изменения в перечень документов для распоряжения материнским капиталом. Теперь, если семья приняла решение направить его средства на улучшение жилищных условий, в качестве документа, который подтверждает право собственности на жилое помещение или земельный участок, органы Пенсионного фонда России принимают копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости, а не свидетельство о государственной регистрации права собственности, как это было раньше.

Напомним, средствами материнского капитала, размер которого в 2017 году составляет 453 тыс. рублей, можно распорядиться по четырем направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Для вступления в программу материнского капитала у россиян есть еще два года: для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который даёт право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Автор: Владимирская служба новостей