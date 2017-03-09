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Новости
09.03.2017 13:41

Владимирская самбистка стала второй на Чемпионате России
Владимирская самбистка Анастасия Хомячкова заняла второе место на Чемпионате России, который проходил в Екатеринбурге. Наша спортсменка выступала в весовой категории до 68 кг. 
Анастасия Хомячкова учится в Институте физкультуры и спорта ВлГУ, является воспитанницей областной спортивной школы по самбо им. Е.В. Чичваркина, где тренируется под руководством Юрия Сенюкова. Спортсменка впервые принимала участие во взрослых соревнованиях, и дебют на чемпионате России оказался для неё успешным. Завоевав серебряную медаль, она получила путевку на чемпионат Европы по самбо. Напомним, что Анастасия является победительницей первенства России, первенства мира среди юниорок и других крупных соревнований.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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