Владимирская самбистка стала второй на Чемпионате России

Владимирская самбистка Анастасия Хомячкова заняла второе место на Чемпионате России, который проходил в Екатеринбурге. Наша спортсменка выступала в весовой категории до 68 кг.

Анастасия Хомячкова учится в Институте физкультуры и спорта ВлГУ, является воспитанницей областной спортивной школы по самбо им. Е.В. Чичваркина, где тренируется под руководством Юрия Сенюкова. Спортсменка впервые принимала участие во взрослых соревнованиях, и дебют на чемпионате России оказался для неё успешным. Завоевав серебряную медаль, она получила путевку на чемпионат Европы по самбо. Напомним, что Анастасия является победительницей первенства России, первенства мира среди юниорок и других крупных соревнований.

Автор: Владимирская служба новостей