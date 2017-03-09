Дети-пассажиры пострадали в 24 авариях с начала года

С начала года в 33 регионе с участием детей-пассажиров произошло 24 ДТП. В трех случаях их перевозили без использования ремней безопасности и детских кресел. Нарушения зафиксированы в городе Владимир, Александровском и Камешковском районах.

В целях снижения аварий подобного рода во Владимирской области стартовала операция «В автокресло посадил – жизнь ребенка сохранил». Сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки автомобилей, в которых едут несовершеннолетние. В основном дорожные полицейские будут находиться около детских садов, школ и больниц. Продлится операция до конца следующей недели.

Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей до 12 лет в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих устройств.

За нарушения правил перевозки детей водитель будет привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 000 рублей, должностные лица оштрафованы на двадцать пять тысяч рублей, юридические лица на сто тысяч рублей. Нарушение требований к перевозке детей в ночное время, установленных Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, - влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев; на должностных лиц — пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — двухсот тысяч рублей.

Автор: Владимирская служба новостей