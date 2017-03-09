Вынесен приговор подростку-наркоману

Вынесен приговор 17-летнему владимирцу. Подростка обвинили в незаконном приобретении и хранении наркотиков. По данным следствия, в апреле прошлого года молодой человек заказал в Интернете «спайс». Забрав покупку в «закладке», подросток употребил часть наркотического средства, впал в состояние опьянения и был обнаружен без сознания у одного из учебных заведений города.

Суд назначил молодому человеку наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года.

Автор: Владимирская служба новостей