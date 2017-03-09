Перед судом в Ковровском районе предстанут «колесные» воры

Перед судом в Ковровском районе предстанут «колесные» воры. По данным регионального Управления МВД, в январе этого года двое мужчин из Гороховца сняли с двух большегрузов, припаркованных на гостевой стоянке придорожного комплекса, три запасных колеса. Сумма ущерба превысила 60 тысяч рублей. Поймали преступников быстро. Краденые колеса были найдены в их «Газели».

Кроме того, было установлено, что ранее эти же молодые люди сняли с фуры два запасных колеса стоимостью 40 тысяч рублей.

На допросе они признались, что хотели продать колеса и поправить свое материальное положение.

Автор: Владимирская служба новостей