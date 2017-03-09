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Новости
09.03.2017 12:28

Перед судом в Ковровском районе предстанут «колесные» воры
Перед судом в Ковровском районе предстанут «колесные» воры. По данным регионального Управления МВД, в январе этого года двое мужчин из Гороховца сняли с двух большегрузов, припаркованных на гостевой стоянке придорожного комплекса, три запасных колеса. Сумма ущерба превысила 60 тысяч рублей. Поймали преступников быстро. Краденые колеса были найдены в их «Газели». 
Кроме того, было установлено, что ранее эти же молодые люди сняли с фуры два запасных колеса стоимостью 40 тысяч рублей. 
На допросе они признались, что хотели продать колеса и поправить свое материальное положение. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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