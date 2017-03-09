В Камешковском районе появятся новые музеи

В Камешковском районе в деревне Мишнево появится «Музей рожка». И это не случайно: основатель знаменитого ансамбля рожечников Николай Кондратьев происходил из мишневских крестьян. Созданный им коллектив «Владимирские рожечники» покорил своим творчеством всю Россию и пол-Европы, заслуженно получив всероссийскую и мировую известность.

А в селе Горки планирует открыть музейно-образовательный центр «Пристань старого капитана». Здесь посетителям расскажут, что в 18 веке Пётр I пожаловал Горки с соседними деревнями капитану первого ранга Франсуа Вильбоа. Француз приехал в Россию и проявил себя как талантливый и храбрый офицер военного флота. Он отличился во многих сражениях против шведов и турок, был хорошо известен императору и являлся другом царского любимца и родственника - адмирала Фёдора Апраксина. Горками старый моряк владел 36 лет до самой кончины в 1760 году. В селе им был выстроен двухэтажный деревянный господский дом. После адмирала горкинское имение отошло к его сыну Александру Вильбоа, командовавшему всей русской артиллерией.

В настоящее время подготовлен проект восстановления усадьбы вице-адмирала Вильбоа на берегу сельского пруда напротив Троицкого храма. Планируется оборудовать «домик старого капитана», хозяйственные постройки, пристань с весельной лодкой, поставить маяк, сигнальную мачту с морскими флагами, макет парусного суда в натуральную величину, салютную пушку и собрание якорей. В усадебном доме планируется создать несколько экспозиций, рассказывающих о службе камешковцев в Военно-морском флоте России XVIII – XXI веков.

Также в планах — восстановить усадьбу Безобразовых в селе Патакино и соляные варницы в селе Усолье, которые действовали здесь в 15 веке.

Автор: Владимирская служба новостей