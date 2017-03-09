«Чужая жизнь-не мелочь»

В городе Владимир пройдет благотворительная акция «Чужая жизнь-не мелочь». Владимирцы смогут придти торговый центр «Эра 2000» на улице Мира, 25 и сдать свою мелочь. Принимаются любые российские монеты вне зависимости от достоинства, включая копейки. Все собранные деньги пойдут на курсы лечения и реабилитации тяжелобольным детям. Горсти монеток превращаются в шанс на выздоровления для малышей - подопечных ВОООДИР "Владимирские дети-ангелы". Акция пройдет с 13 по 19 марта в ТЦ по адресу: г. Владимир, ул. Мира,25, на 2 этаже в Арт-пространстве «Стремянка».

Автор: Владимирская служба новостей