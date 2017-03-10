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Новости
10.03.2017 08:53

Во Владимире откроется экспозиция поискового отряда «Владимирец»
Сегодня во владимирской школе № 39 состоится открытие музейной экспозиции поискового отряда «Владимирец», который действует на базе учебного заведения уже 4 года. 
Под руководством командира отряда, преподавателя-организатора ОБЖ Григория Казакова школьники принимают участие в поисковых экспедициях в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти» в Смоленской области. Кроме того, бойцы разыскивают фрагменты упавших в годы Великой Отечественной войны самолетов на территории нашего региона. Найденные экспонаты станут достойной частью постоянной экспозиции.
Создание музея стало возможно благодаря грантовой поддержке комитета по молодежной политике администрации Владимирской области и содействию руководства учебного заведения.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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