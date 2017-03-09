Премия в области театрального искусства присуждена Любови Гордеевой

Премия в области театрального искусства имени народного артиста СССР Евгения Евстигнеева за 2017 год присуждена актрисе Владимирского академического областного драматического театра, заслуженной артистке России Любови Гордеевой. Соответствующее постановление подписано губернатором региона.

Любовь Гордеева удостоена премии за высокое актерское мастерство и большой вклад в развитие театрального искусства Владимирской области.

Автор: Владимирская служба новостей