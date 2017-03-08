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Новости
08.03.2017 13:52

Владимир будет встречать бегуна-путешественника Александра Капера
Завтра Владимир будет встречать российского бегуна-путешественника Александра Капера.
Александр Капер — российский бегун-путешественник, общественный деятель, бизнесмен. За свои забеги Александр прозван журналистами «российским Форрестом Гампом». Он решил сделать невозможное и добежать от Москвы до Пекина.
4 марта в Москве был дан старт ультрамарафону от «Москвы до Пекина - навстречу будущему». Это самая длинная беговая экскурсия в мире. За 200 дней Александр Каппер планирует преодолеть 8 тысяч километров, пересечь территорию 16 российских регионов и трёх государств. Маршрут забега пройдет через Владимир, Чебоксары, Казань, Уфу, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Улан-Удэ.
Встреча с Александром Капером начнется в 10.00 в Центральном парке культуры и отдыха (у фонтана).

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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