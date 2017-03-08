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Новости
08.03.2017 12:50

Доцент ВлГУ попалась на взятке
В ближайшее время перед судом предстанет бывший доцент кафедры психологии ВлГУ. Елена Базалей обвиняется в получении взятки и служебном подлоге. По данным следствия, вместе со своими коллегами она брала деньги за успешную сдачу госэкзаменов и защиту дипломных работ. Тариф варьировался от 3 до 12 тысяч рублей. Таким способом доцентам удалось заработать более полумиллиона рублей. На их счету порядка 37  эпизодов преступлений.
За получение взятки, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере максимальным наказанием является  лишение свободы на срок до двенадцати лет плюс крупный штраф. 
Дополним, что двое других фигурантов дела заключили со следствием досудебное соглашение, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство и расследование по нему не окончено.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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