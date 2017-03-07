С 8 Марта!

Уважаемые жительницы Владимирской области, дорогие женщины!





Сердечно поздравляем вас с Международным женским днём 8 марта!

Этот праздник не случайно стал олицетворением весны, любви и красоты – всего, что связано в сердце каждого человека с образом мамы, сестры, возлюбленной. Вот почему эти возвышенные чувства становятся для нас источником надежд на мирное будущее и укрепляют в стремлении к созиданию.

Роль женщины в современном мире стремительно растёт: никогда история не знала столь высокой активности женщин на самых ответственных направлениях развития общества, в жизненно важных отраслях экономики и государственного строительства. И это не случайно – кто как не вы привыкли нести на своих хрупких плечах ответственность за рождение и воспитание детей, за благополучие семейного очага. В годы тяжких военных испытаний вы справлялись с самой тяжёлой физической работой, заменяя ушедших на фронт мужей, отцов и братьев.

Дорогие и любимые мамы, бабушки, сёстры, жёны, дочери, примите наши сердечные поздравления с праздником! Пусть каждый ваш день будет согрет теплом и вниманием близких, пусть счастье, здоровье и оптимизм никогда не покидают вашего дома, а главное – пусть каждую из вас всегда вдохновляет любовь!

Автор: Владимирская служба новостей