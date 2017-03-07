В Собинском районе вынесен приговор наркоторговцам

В Собинском районе вынесен приговор 8 участникам организованной преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков. По данным следствия, члены ОПГ с 2011 года распространяли запрещенные вещества на территории Собинского, Вязниковского и Петушинского районов и города Владимира. Лидером был Виктор Гордеев. В ходе расследования стало известно о 34 преступлениях. Кроме того, группировка обвиняется в хранении оружия и боеприпасов, а также в содержании наркопритона. В итоге организатор отправится за решетку на 15,5 лет, а остальные бандиты получили от 8 до 14,5 лет.

Автор: Владимирская служба новостей