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Новости
07.03.2017 13:36

Как владимирские компании поздравляют своих сотрудниц с 8 марта
Сайт HeadHunter провел опрос, чтобы выяснить, как владимирские компании поздравляют своих сотрудниц с 8 марта, какие подарки они получают от коллег, и какие из них нравятся им больше всего. Оказалось, что не поздравляют только в 14% компаний, а почти в половине, 48%, дарят цветы, конфеты или алкоголь. В каждой третьей компании (30%) проходит чаепитие, в каждой пятой организации (24%) всем сотрудницам дарят подарочные сертификаты, а в каждой десятой (13%) руководство ограничивается устным поздравлением или дарит открытку (9%). А вот по поводу подарков мнения мужчин и женщин разделились. Прекрасный пол предпочтет получить подарочные сертификаты (55%), цветы (27%) или билеты в театр или кино (22%). А вот у мужчин на третьем месте по популярности оказался праздничный обед. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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